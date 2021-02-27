Мишина и Галлямов лидируют после короткой программе в финале Кубка России
17:38
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам короткой программы в финале Кубка России.
Вторыми идут Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, тройку замыкают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Кубок России по фигурному катанию
Финал
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 80,79
2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 70,93
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 70,14
4. Алина Пепелева/Роман Плешков — 65,06
5. Карина Акопова/Никита Рахманин — 57,99
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