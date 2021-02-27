Мишина и Галлямов лидируют после короткой программе в финале Кубка России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам короткой программы в финале Кубка России.

Вторыми идут Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, тройку замыкают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Кубок России по фигурному катанию

Финал

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 80,79

2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 70,93

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 70,14

4. Алина Пепелева/Роман Плешков — 65,06

5. Карина Акопова/Никита Рахманин — 57,99