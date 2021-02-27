Фигурист Ходыкин: «Мы соперничаем сами с собой. И всегда проигрываем»

Бронзовые призеры чемпионат Европы Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин рассказали о своем прокате в короткой программе в финале кубка России. Здесь разыгрываются оставшиеся путевки на чемпионат мира в Швеции.

Денис: — Споткнулся я потому, что справа сидит Александр Ильич (Коган. — Прим. «СЭ»), старался отработать на него подольше и забыл, что я катаю программу. Подвернулся, забыл, что надо делать, поэтому и споткнулся. На Ильича, директора федерации, они рядом сидели (с главой ФФККР Александром Горшковым. — Прим. «СЭ»).

— Какие эмоции от выступления?

Денис: — Лично я не вижу такого падения духом после не столь удачного проката. Мне понравился прокат по эмоциональной составляющей, по хореографии.

Дарья: — Зал очень поддерживал, спасибо большое. Всю программу от начала и до конца.

— Не чувствуется, что это отбор на чемпионат мира?

Дарья: — Нет, мы об этом вообще не думаем. Стараемся просто молча делать свою работу.

Денис: — Задачи отобраться на чемпионат мира нет.

— Непроизвольно засмотрелись на Александра Ильича?

Денис: — Произвольно, конечно. Стараюсь взаимодействовать с судьями и вообще со всеми, в том числе, с Александром Ильичом. Вы бы сидели (журналисты. — Прим. «СЭ») — без разницы, в этом куске программы работа на эту часть трибуны. Просто выборочно выбираю взглядом, на кого работать.

— Сказывается отсутствие двух сильных пар?

Денис: — Мы соперничаем сами с собой. И всегда проигрываем.

(Анастасия Плетнева)