Фигуристка Мишина об отборе на чемпионат мира: «Гарантий никто не дает»

Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина/Александр Галлямов рассказали о процессе отбора на взрослый ЧМ и о своей балетной постановке с необычной музыкальной обработкой.

Александр: — Получилось, может, и все, но это только первый день. Мы прокатались так, как нам надо, для себя, для своего удовольствия. И для зрителей. Откатались, чтобы самим испытать еще раз это удовольствие. Нас все устроило.

— На чемпионат мира хочется отобраться?

Александр: — О чемпионате мира пока рановато говорить, это хорошо, что его не отменили.

Анастасия: — Постараемся сделать все, чтобы туда попасть, но в данный момент об этом не думаем.

— Есть какое-то напряжение из-за того, что этот турнир решающий в отборе?

Александр: — Это дело спортсмена, кто как думает. Может, у кого-то и последний старт в жизни. Мы выходим и просто катаемся, хотим доставить удовольствие зрителей. И чтобы нам нравилось. Мы далеко не в первый раз выступаем в финале кубка России: два раза по юниорам и в прошлом году.

— А вообще был разговор, что вы выигрываете и едете?

Анастасия: — Нет, гарантий никто не дает.

Александр: — Может, и был, но без нас.

— Насколько близок вам мир балета?

Александр: — Мир балета для меня достаточно близок, у меня мама балерина, примерно 15 лет была в балете. Мы понимаем, как держать руки, как действовать в этой программе.

Анастасия: — Я очень люблю балет, слежу за балеринами, стараюсь копировать их движения. Но на льду интереснее смотреть что-то современное: балет, но в какой-то необычной обработке. Александр Александрович добавил свою изюминку — балет с какой-то шуткой, изюминкой.

Александр: — Отчасти это какой-то стеб, всего помаленьку. Вышло очень хорошо. Работа с Сан Санычем была на вес золота. Хотим показать, какую работу он вкладывал и чтобы зрители это видели.

(Анастасия Плетнева)