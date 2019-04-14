Мессинг пытался сделать четверной аксель, но упал. Видео

Канадец Киган Мессинг пытался исполнить четверной аксель на разминке на командном чемпионате мира в Фукуоке. Фигурист опубликовал ролик в своем Инстаграме, на котором он зашел на этот прыжок, но упал.

Аксель является самым сложным прыжком в фигурном катании. Мужчины исполняют тройной аксель, женщины, как правило двойной. Однако есть единицы среди фигуристок, которые исполняют аксель в три с половиной оборота. Выполнить этот прыжок в четыре оборота еще никому не удавалось.

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