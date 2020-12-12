Меньшов: «Поддерживаю идею с проведением турнира вместо чемпионата Европы»

Экс-фигурист, бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Константин Меньшов прокомментировал идею федерации фигурного катания России по проведению своего турнира вместо отмененного чемпионата Европы.

— Российская федерация фигурного катания объявила, что постарается провести турнир вместо Чемпионата Европы. Как вы относитесь к такой инициативе?

— Это хорошо, потому что я представлю, как спортсмены упорно готовились. Чемпионат России, понятно, пройдет, но он уже не будет иметь такого статуса для них, — заявил Меньшов «СЭ». — На Чемпионате России идет отбор на Европу, на мир, а сейчас, наверное, из-за этого уже более спокойно как-то к нему будут относиться. Естественно, на нем надо показывать результаты. Но турнир будет нужен, чтобы спортсмены понимали вообще, зачем они тренируются, к чему они готовятся. Представляете, просто так тренироваться, не понимая для чего, а тебе могут сказать, что сезон окончен. Потому что Чемпионат мира тоже еще под большим вопросом. Если уже отменили Чемпионат Европы, то вполне много шансов, что и мир отменят. Поэтому и придумали этот новый турнир, чтобы спортсмены держали себя в форме. Я считаю, что это, кончено, правильно.

(Алла Родкина)