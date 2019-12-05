Медведеву раскритиковали за фото в Instagam. Подписчикам не понравился внешний вид фигуристки
08:59
Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Некоторые подписчики раскритиковали фигуристку за непристойное фото.
— Канадский рассвет, — написала Медведева под фото.
— У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал? — спросил один из подписчиков.
— Я не виновата, что у вас развращенное восприятие черной тени, — ответила фигуристка.
В следующий раз Медведева выступит на чемпионате России в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Напомним, что спортсменка не смогла пробиться в финал серии «Гран-при».
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