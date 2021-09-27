Медведева, Сотникова, Милохин и Дава стали участниками шоу «Ледниковый период»
13:07
Стал известен список участников нового сезона шоу «Ледниковый период».
В проекте выступят фигуристы Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Роман Костомаров, Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Максим Маринин, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар и Александр Энберт.
Также в шоу примут участие Даня Милохин, Дава, Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова, Агата Муцениеце, Ксения Бородина, Никита Пресняков, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи и Федор Федотов.
Премьера первого выпуска состоится 2 октября.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю