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Медведева, Сотникова, Милохин и Дава стали участниками шоу «Ледниковый период»

13:07
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Стал известен список участников нового сезона шоу «Ледниковый период».

В проекте выступят фигуристы Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Роман Костомаров, Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Максим Маринин, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар и Александр Энберт.

Также в шоу примут участие Даня Милохин, Дава, Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова, Агата Муцениеце, Ксения Бородина, Никита Пресняков, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи и Федор Федотов.

Премьера первого выпуска состоится 2 октября.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/shows/lednikovyy-period-2021

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Екатерина Савостина все материалы автора

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