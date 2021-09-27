Медведева прокомментировала свое участие в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о своем участии в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Девушка будет участвовать в шоу в паре с блогером Данилом Милохиным.

«Я начала изучать парное катание ради эксперимента. Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом. Было ли страшно? Скорее, нет, было интересно, это совсем другое катание. Своего партнера в «Ледниковом периоде» Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Премьера «Ледникового периода» состоится 2 октября.