«Самая очаровательная фигуристка». Хавьер Фернандес опубликовал совместное фото с Евгенией Медведевой
12:05
Испанский фигурист Хавьер Фернандес выложил совместное фото с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Они оба выступали на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
«Самая очаровательная фигуристка, которую только можно найти. Было так приятно с тобой увидеться! Скучал по тебе, мой друг», — написал Фернандес в Instagram.
Медведева и Фернандес раньше вместе тренировались у Брайана Орсера в Канаде.
21-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также она дважды завоевывала серебряные медали Олимпийских игр.
Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в 2020 году, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины. 14 мая стало известно, что она не попала в состав сборной России на сезон-2021/2022.
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю