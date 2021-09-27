«Самая очаровательная фигуристка». Хавьер Фернандес опубликовал совместное фото с Евгенией Медведевой

Испанский фигурист Хавьер Фернандес выложил совместное фото с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Они оба выступали на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Самая очаровательная фигуристка, которую только можно найти. Было так приятно с тобой увидеться! Скучал по тебе, мой друг», — написал Фернандес в Instagram.

Медведева и Фернандес раньше вместе тренировались у Брайана Орсера в Канаде.

21-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также она дважды завоевывала серебряные медали Олимпийских игр.

Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в 2020 году, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины. 14 мая стало известно, что она не попала в состав сборной России на сезон-2021/2022.