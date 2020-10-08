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Медведева снялась с московского этапа Кубка России

12:27
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на втором этапе Кубка России в Москве, сообщает ТАСС.

20-летняя спортсменка пропустит столичный этап, который пройдет с 10 по 13 октября, из-за обострившейся травмы спины. Ранее фигуристка снялась с первого этапа Кубка страны, который проходил в Сызрани, по медицинским показаниям.

В сентябре Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее она два года работала с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9663783

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