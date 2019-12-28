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Медведева снялась с чемпионата России? Ее имя исчезло из списка участников

14:24
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Евгения Медведева исчезла из официального стартового списка на произвольную программу чемпионата России, который вывешен на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Соревнования стартуют в 15:00 по московскому времени.

Напомним, ранее фигуристка жаловалась на боли в ноги из-за смены коньков. После короткой программы Медведева была пятой. До этого президент федерации Александр Горшков допускал возможность снятия фигуристки.(Дмитрий Кузнецов)

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