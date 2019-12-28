Медведева снялась с чемпионата России? Ее имя исчезло из списка участников
14:24
Евгения Медведева исчезла из официального стартового списка на произвольную программу чемпионата России, который вывешен на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Соревнования стартуют в 15:00 по московскому времени.
Напомним, ранее фигуристка жаловалась на боли в ноги из-за смены коньков. После короткой программы Медведева была пятой. До этого президент федерации Александр Горшков допускал возможность снятия фигуристки.(Дмитрий Кузнецов)
Медведева пропала из стартового списка на произвольную программу. Вероятно, снялась. pic.twitter.com/kjzoKFBlxa— Lublineс93 (@Lublinec931) December 28, 2019
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