Медведева снялась с чемпионата России

На сайте Федерации фигурного катания России появилась надпись WD напротив Евгении Медведевой в протоколе результатов женских соревнований. WD означает withdraw, то есть «снятие» по-английски.

Медведева снялась. Точно.

WD напротив Медведева — по-английски withdraw, то есть снятие. pic.twitter.com/NfvJr16cpH — Lublineс93 (@Lublinec931) December 28, 2019

Ранее Медведева пропала из стартового списка произвольной программы, но позже список пропал, и сейчас при заходе выдается ошибка 404.

Напомним, вчера после короткой программы Медведева жаловалась на боли в ноге из-за смены коньков. В четверг на тренировке фигуристка повредила ботинок, попыталась попробовать коньки для новичков, но все-таки выбрала старые, замотав скотчем поврежденную обувь. После короткой программы она занимала пятое место. (Дмитрий Кузнецов)

Евгения Медведева: «Выступать было бы опасно для моего здоровья»