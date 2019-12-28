Медведева снялась с чемпионата России
На сайте Федерации фигурного катания России появилась надпись WD напротив Евгении Медведевой в протоколе результатов женских соревнований. WD означает withdraw, то есть «снятие» по-английски.
Медведева снялась. Точно.— Lublineс93 (@Lublinec931) December 28, 2019
WD напротив Медведева — по-английски withdraw, то есть снятие. pic.twitter.com/NfvJr16cpH
Ранее Медведева пропала из стартового списка произвольной программы, но позже список пропал, и сейчас при заходе выдается ошибка 404.
Напомним, вчера после короткой программы Медведева жаловалась на боли в ноге из-за смены коньков. В четверг на тренировке фигуристка повредила ботинок, попыталась попробовать коньки для новичков, но все-таки выбрала старые, замотав скотчем поврежденную обувь. После короткой программы она занимала пятое место. (Дмитрий Кузнецов)
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