Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему снялась с чемпионата России в Красноярске.

— Речь о снятии не шла до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком все плохо, — сказала Медведева в эфире Первого канала. — К сожалению, ботинкам нет еще месяца. Никто не предвидел такого. Это не катастрофа, такое случается, но не за один день.

— Можно сказать, что сегодня выступать было бы опасно для твоего здоровья?

— Боюсь, что да. Наверное, этим и мотивировалось мое решение. Для меня это очень сложно и глубоко неприятно. Я знаю, как меня ждали. Я в прекрасной форме.

— Как отреагировал Брайан Орсер?

— Конечно, он переживает. Может даже больше, чем я. Он был рядом со мной, помогал мне, месте заматывали ботинок скотчем. Мы пытались найти решение проболемы, но объективно ничего сделать не получилось.

— Завтра показательные выступления. Можно ли вас ждать на них?

— Да, мы увидимся, но без прыжков. Исполню один из самых любимых номеров под Билли Айлиш. Надеюсь, всем понравится, даже без прыжков.

— При этом чемпионат России — это отбор на чемпионаты Европы и мира. Раз ты не выступаешь в произвольной программме, значит, пропускаешь эти турниры.

— Да, мое следующее появление на большой публике состоится на открытых прокатах в начале сезона. Возможны турниры группы Б, но их мы не обсуждали. Сейчас у меня много времени и работы, у меня есть шоу и спектакли. Все знают про Олимпиаду-2022. Работы много, при этом будет запас времени для того, чтобы сфокусироваться на тренировках и изучении новых элементов.

— Насколько далеко продвинулась в четверных прыжках?

— Я продвинулась в них, но прогресс идет не так быстро, как я бы хотела.

— Какая будет программа в следующем сезоне?

— От меня положительная новость на сегодня. Музыку для произвольной программы на следующий сезон выбрали недавно, это будет Цирк дю Солей из нескольких композиций. Думаю, под эту музыку можно составить отличную программу

— Какие слова есть для болельщиков?

— Я знаю, как сильно вы переживаете за меня. Понимаю, что кто-то разочарован из-за этой ситуации. Не знаю, как выразить то, как я чувствую себя. Это первый случай в карьере, когда я снимаюсь с турнира. Это опыт, который закалит меня. Мы еще увидимся с вами.