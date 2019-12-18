Медведева рассказала, с кем и как будет встречать Новый год

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отметила, что встретит Новый год с мамой и бабушкой.

— 31-го числа у меня ледовые шоу, но они закончатся рано вечером, и у меня будет время приехать домой, помочь накрыть на стол и отпраздновать с родными, — цитирует teleprogramma.pro Медведеву. — Это и есть наша традиция, ничего не меняется из года в год — как и большинство людей, Новый год встречаю с семьей, с любимыми салатами. У нас бабушка рано ложится спать. А мы с мамой обычно едем куда-нибудь, отмечаем Новый год с друзьями — на Красной площади или в каком-нибудь зарезервированном заранее кафе. Стараемся отдохнуть и повеселиться.

Ближайшим стартом для 20-летней Медведевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.