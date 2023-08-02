Медведева рассказала о своей несбывшейся мечте

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что золото Олимпиады является ее несбывшейся мечтой.

«Мечта, от которой я отказалась — олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И, типа, это окей. Не скажу, что это делает меня какой-то несчастной», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Не пруст».

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Спортсменка не выступает на профессиональном уровне с 2020 года.