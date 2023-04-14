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Сегодня, 20:12

Медведева рассказала, что думает об идеальном весе фигуристок

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира в женском фигурном катании Евгения Медведева назвала свой вес и порассуждала на тему лишних килограммов у спортсменов.

«Я точно могу сказать, что 51 кг для профессионального спорта — это много. Если девочка ростом не 175 см, а 158-159 см как среднестатистическая одиночница, 51 кг — это много.

Во мне сейчас меньше 50 кг, хотя я уже не в спорте. Я на рубеже 49-50 кг. Я среднестатистическая маленькая одиночница, у меня метр шестьдесят рост», — заявила Медведева в эфире шоу «Кино с экспертом» на Okko.

Она является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

 
Фигурное катание
Евгения Медведева
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