Галлямов — о Костомарове: «Выдохнули, когда узнали что Роман идет на поправку»

Чемпион мира Александр Галлямов высказался о здоровье олимпийского чемпиона-2006 в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман — человек с большой буквы, легенда фигурного катания. Как только узнали, что он потихоньку идет на поправку, конечно, все выдохнули. Надеемся, что Роман продолжит выздоравливать. Желаю огромного здоровья, чтобы мы все могли его поскорее увидеть», — сказал Галлямов.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.