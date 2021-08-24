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Медведева: «После второго чемпионата мира мне очень хотелось похвалы Тутберидзе»

13:39
Евгения Медведева. Фото AFP
Евгения Медведева. Фото AFP
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на YouTube-канале призналась, что Этери Тутберидзе редко хвалила ее за призовые места.

«После первого чемпионата мира, возможно, мне это не особо нужно было, потому что мне было 15, я вообще не сообразила, что произошло. После второго чемпионата мира хотелось, очень хотелось. Но я просто работала дальше в надежде на то, что чем больше я работаю, то тем больше шанс, что получу одобрение. Я его получала в виде работы, в виде доверия. Я видела, что мой тренер мне доверяет, верит в меня. Есть такая книга — «Пять языков любви». Вот мне важно слышать, это мой язык», — рассказала Медведева.

Девушка в 2007-2018 годах тренировалась у Этери Тутберидзе в Центре спорта и образования «Самбо-70». В 2018-2020 годах занималась у Брайана Орсера. С сентября 2020 года вновь тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=rmSL8UHuJZM

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Виктория Кравченко все материалы автора

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