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Команда Тутберидзе поздравила Алену Косторную с 18-летием

10:35
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram опубликовал поздравительный пост фигуристке Алене Косторной. Сегодня, 24 августа, девушке исполнилось 18 лет.

«С днем рождения, Алена! Мы от души, Алена, поздравляем! Тебе сегодня восемнадцать лет! Счастливой будь, живи, тревог не зная! Здоровья крепкого, удачи и побед!» — говорится в поздравлении.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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