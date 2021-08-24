Медведева: «Методы Тутберидзе работают, но, когда становишься старше, все сложнее выдерживать»

Российская фигуристка Евгения Медведева на YouTube-канале заявила, что жесткость Этери Тутберидзе имеет место быть, если говорить о тренировках.

«Я считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно было себя заставить. Перед Олимпиадой было — нога болела настолько, что я просто выла. Вот тут помогала жесткость. Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах. И ты собираешься, идешь и делаешь.

Это сто процентов не добилась бы ничего, да. Методы Этери Тутберидзе работают, но когда ты становишься старше, то с каждым годом все сложнее выдерживать. Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени своему ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет», — сказала Медведева.

Фигуристка в 2007-2018 годах тренировалась у Этери Тутберидзе в Центре спорта и образования «Самбо-70». В 2018-2020 годах занималась у Брайана Орсера. С сентября 2020 года вновь тренируется в группе Этери Тутберидзе.