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Медведева показала свой студенческий билет

09:25
Евгения Медведева показала свой студенческий билет. Фото Instagram
Евгения Медведева показала свой студенческий билет. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала свой студенческий билет.

21-летняя спортсменка поступила в Московский государственный университет (МГУ) на факультет под названием «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Напомним, что Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы (2016 и 2017 годы). Медведева также два раза побеждала на чемпионатах России (в 2016 и 2017 годах).

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Роман Шишов все материалы автора

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