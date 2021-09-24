Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала свой студенческий билет.

21-летняя спортсменка поступила в Московский государственный университет (МГУ) на факультет под названием «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Напомним, что Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы (2016 и 2017 годы). Медведева также два раза побеждала на чемпионатах России (в 2016 и 2017 годах).