Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция произвольной программы 24 сентября

В пятницу, 24 сентября, в Сызрани пройдет очередной день соревнований Кубка России по фигурному катанию. В 13.45 по московскому времени начнется произвольная программа у женщин.

В программе примет участие Елизавета Туктамышева, которая стала промежуточным лидером Кубка после отказа Александры Трусовой от участия в произвольной программе. Она снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

24 сентября, пятница

13.45 Женщины. Произвольная программа

16.45 Мужчины. Произвольная программа

19.20 Юниоры. Пары. Короткая программа

21.00 Взрослые. Пары. Короткая программа

Смотреть прямую трансляцию короткой программы у женщин можно на сайте Первого канала в 13.45 (мск).