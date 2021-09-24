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Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция произвольной программы 24 сентября

09:10
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 24 сентября, в Сызрани пройдет очередной день соревнований Кубка России по фигурному катанию. В 13.45 по московскому времени начнется произвольная программа у женщин.

В программе примет участие Елизавета Туктамышева, которая стала промежуточным лидером Кубка после отказа Александры Трусовой от участия в произвольной программе. Она снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

24 сентября, пятница
13.45 Женщины. Произвольная программа
16.45 Мужчины. Произвольная программа
19.20 Юниоры. Пары. Короткая программа
21.00 Взрослые. Пары. Короткая программа

Смотреть прямую трансляцию короткой программы у женщин можно на сайте Первого канала в 13.45 (мск).

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Сергей Ревенко все материалы автора

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