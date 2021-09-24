Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция произвольной программы 24 сентября
09:10
В пятницу, 24 сентября, в Сызрани пройдет очередной день соревнований Кубка России по фигурному катанию. В 13.45 по московскому времени начнется произвольная программа у женщин.
В программе примет участие Елизавета Туктамышева, которая стала промежуточным лидером Кубка после отказа Александры Трусовой от участия в произвольной программе. Она снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.
24 сентября, пятница
13.45 Женщины. Произвольная программа
16.45 Мужчины. Произвольная программа
19.20 Юниоры. Пары. Короткая программа
21.00 Взрослые. Пары. Короткая программа
Смотреть прямую трансляцию короткой программы у женщин можно на сайте Первого канала в 13.45 (мск).
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю