Фигурное катание, Nebelhorn Trophy: расписание турнира

Турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy проходит с 22 по 25 сентября в немецком Оберстдорфе.

На этих соревнованиях выступает российский фигурист Марк Кондратюк. Он может получить третью квоту для России на Олимпиаду-2022 в мужском одиночном катании — для этого ему нужно попасть в топ-6 по итогам соревнований.

Расписание соревнований

23 сентября

Мужчины, короткая программа

10.00

Пары, короткая программа

15.00

Женщины, короткая программа

18.00

24 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

11.30

Мужчины, произвольная программа

15.15

Пары, произвольная программа

21.00

25 сентября

Женщины, произвольная программа

11.10

Танцы на льду, произвольный танец

17.35

Показательные выступления

21.30