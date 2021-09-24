Фигурное катание, Nebelhorn Trophy: расписание турнира
11:00
Турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy проходит с 22 по 25 сентября в немецком Оберстдорфе.
На этих соревнованиях выступает российский фигурист Марк Кондратюк. Он может получить третью квоту для России на Олимпиаду-2022 в мужском одиночном катании — для этого ему нужно попасть в топ-6 по итогам соревнований.
Расписание соревнований
23 сентября
Мужчины, короткая программа
10.00
Пары, короткая программа
15.00
Женщины, короткая программа
18.00
24 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
11.30
Мужчины, произвольная программа
15.15
Пары, произвольная программа
21.00
25 сентября
Женщины, произвольная программа
11.10
Танцы на льду, произвольный танец
17.35
Показательные выступления
21.30
Читайте также
Русского форварда со страшным броском сравнивали с Овечкиным. Он провалился в Америке и пытается спасти карьеру в ВХЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю