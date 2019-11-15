Медведева показала свой лучший результат в сезоне в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева набрала 76,93 балла за прокат короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве. Фигуристка показала чистый прокат и показала лучший результат в текущем сезоне.

Этот результат позволил спортсменке выйти в лидеры после короткой программы, обойдя свою соотечественницу Александру Трусову.

Медведева с лучшим результатом сезона откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве и обошла Трусову