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Медведева показала картину, над которой работала три месяца

20:32
Евгения Медведева. Фото instagram.com
Евгения Медведева. Фото instagram.com
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Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева показала своим подписчикам в Instagram фотографию новой картины.

«Мне потребовалось 3 месяца, чтобы закончить картину... (это копия другой картины. Если вы знаете художника, сообщите мне в комментариях!)», — написала в Instagram Медведева.

Российская спортсменка также является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

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