Медведева показала картину, над которой работала три месяца

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева показала своим подписчикам в Instagram фотографию новой картины.

«Мне потребовалось 3 месяца, чтобы закончить картину... (это копия другой картины. Если вы знаете художника, сообщите мне в комментариях!)», — написала в Instagram Медведева.

Российская спортсменка также является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.