Медведева показала картину, над которой работала три месяца
20:32
Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева показала своим подписчикам в Instagram фотографию новой картины.
«Мне потребовалось 3 месяца, чтобы закончить картину... (это копия другой картины. Если вы знаете художника, сообщите мне в комментариях!)», — написала в Instagram Медведева.
Российская спортсменка также является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.
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