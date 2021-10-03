Медведева показала, как Милохин получил пощечину во время тренировки
23:18
Двукратная серебряная призерка Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новую сторис в своем Instagram. 21-летняя россиянка показала видео тренировки с блогером Даней Милохиным, партнером по выступлению на телепроекте «Ледниковый период».
На видео Милохин получает пощечину, подкатываясь на высокой скорости к выставленной ладони.
«Провинился», — написала Медведева в Instagram.
Шоу «Ледниковый период» идет на Первом канале. Дебютный выпуск нового сезона состоялся в субботу.
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