Медведева показала, как Милохин получил пощечину во время тренировки

Двукратная серебряная призерка Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новую сторис в своем Instagram. 21-летняя россиянка показала видео тренировки с блогером Даней Милохиным, партнером по выступлению на телепроекте «Ледниковый период».

На видео Милохин получает пощечину, подкатываясь на высокой скорости к выставленной ладони.

«Провинился», — написала Медведева в Instagram.

Шоу «Ледниковый период» идет на Первом канале. Дебютный выпуск нового сезона состоялся в субботу.