Фигурное катание: расписание соревнований 4-10 октября

Соревнования, которые пройдут с 4 по 10 октября.

Finlandia Trophy 2021

Когда: 7-10 октября

Где: Эспоо, Финляндия

Полный список участников: здесь

Из известных участников выступят такие фигуристы, как Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Анастасия Губанова, Карен Чен, Эмбер Гленн, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Джейсон Браун, Киган Мессинг, Маттео Риццо, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, Александра Степанова/Иван Букин, Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и др.

7-ой юниорский этап «Гран-при»

Когда: 7-9 октября

Где: Линц, Австрия

Полный список участников: здесь

Среди россиян выступят Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Изабо Левито, Варвара Кисель, Артем Ковалев, Кирилл Сарновский, Илья Малинин, Лев Винокур, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко, Карина Сафина/Лука Берулава, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий и др.

2-й этап Кубка Санкт-Петербурга

Когда: 7-8 октября

Где: Санкт-Петербург, Россия

Полный список участников: здесь

Выступят следующие фигуристы: Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Елизавета Нугуманова, Матвей Ветлугин, Андрей Лазукин, Артем Лежеев и др.

2-й этап Кубка Федерации

Когда: 5-6 октября

Где: Санкт-Петербург, Россия

Полный список участников: здесь

Расписание: здесь