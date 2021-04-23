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Медведева поделилась впечатлениями от посещения Московского международного кинофестиваля

18:33
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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от Московского международного кинофестиваля.

Ранее фигуристка посетила красную ковровую дорожку фестиваля.

«Вчера впервые побывала на Московском Международном кинофестивале. Спасибо организаторам за приглашение. Это был интересный и необычный для меня опыт», - написала Медведева в Instagram.

 

Фильм о фигуристке включен в программу кинофестиваля. Московский международный кинофестиваль проходит с 22 по 29 апреля.

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