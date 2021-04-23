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Туктамышева показала, как проходит ее тихий час

18:00
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как отдыхает после завершения спортивного сезона.

Фигуристка опубликовала в истории Instagram фото, на котором она спит вместе со своей собакой Коко.

«Тихий час», — подписала Туктамышева.

На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Туктамышева завоевала серебро. 24-летняя россиянка была капитаном сборной России, которая выиграла командное первенство планеты впервые в истории.

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