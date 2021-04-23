Туктамышева показала, как проходит ее тихий час

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как отдыхает после завершения спортивного сезона.

Фигуристка опубликовала в истории Instagram фото, на котором она спит вместе со своей собакой Коко.

«Тихий час», — подписала Туктамышева.

На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Туктамышева завоевала серебро. 24-летняя россиянка была капитаном сборной России, которая выиграла командное первенство планеты впервые в истории.