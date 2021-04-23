Хохлова поделилась мнением о ссорах между командами Тутберидзе и Плющенко

Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказалась по поводу ссор между группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Мне кажется, это временный исторический факт. Надеюсь, в скором времени мир восстановится и победит дружба», — приводит слова Хохловой RT.

Конфронтация между двумя тренерскими группами началась после перехода фигуристки Александры Трусовой от Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года. Между представителями тренерских групп неоднократно возникают споры и перепалки в СМИ и социальных сетях по разных поводам.