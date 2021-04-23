Хохлова поделилась мнением о ссорах между командами Тутберидзе и Плющенко
18:50
Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказалась по поводу ссор между группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
«Мне кажется, это временный исторический факт. Надеюсь, в скором времени мир восстановится и победит дружба», — приводит слова Хохловой RT.
Конфронтация между двумя тренерскими группами началась после перехода фигуристки Александры Трусовой от Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года. Между представителями тренерских групп неоднократно возникают споры и перепалки в СМИ и социальных сетях по разных поводам.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/856016-hohlova-tutberidze-plyuschenko
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