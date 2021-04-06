Медведева планирует отправиться на Олимпиаду в Токио

Российская фигуристка Евгения Медведева сказала, что она должна отправиться на летнюю Олимпиаду в Токио в качестве официального лица.

«По предварительной информации, я должна поехать на Олимпийские игры в Токио, — сказала Медведева. — Там серьезные ограничения по въезду, но я вхожу в список официальных лиц. Надеюсь, все будет нормально. Что я там буду делать? Выступать на коньках в песке».

После контрольных прокатов спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Эти два года Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.

(Дмитрий Кузнецов)