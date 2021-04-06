Евгения Медведева заявила, что ее проблемы со здоровьем позади

Российская фигуристка Евгения Медведева сказала, что серьезных проблем со здоровьем сейчас у нее нет. Она выступила на шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

— Евгения, разрешите поздравить вас с каскадом, он, кажется, первый за несколько месяцев.

— Да, решила попробовать, на тренировках начинает идти потихоньку. В Казани не получилось, но здесь приземлила первый прыжок нормально, решила второй пробовать (тулуп после сальхова. — Прим. «СЭ»). Планы на следующие элементы? У нас шесть прыжков, я, как фигуристка, обязана их исполнять.

— Вы говорили, что после Кубка Первого канала пойдете на новое восстановление. Как оно прошло?

— Оно прошло довольно давно, пришлось снова лечь в госпиталь, но сейчас, думаю, видно, что я выгляжу более здоровой, организм начал работать как должен. Все сбои серьезные устранены. На здоровье не жалуюсь.

— То есть форма близка к стопроцентной?

— Такая сейчас только у Анечки Щербаковой. Для девушек, которые прыгают четверные, тройные очень легки...

— В следующем сезоне ждем вас на соревнованиях?

— Давайте подождем, чтобы сезон прошел как надо, а там посмотрим.

— После трех золотых медалей чемпионата мира можно говорить, что фигурное катание — это главный зимний вид спорта в России?

— Да, сто процентов.

— Не хоккеисты, не лыжники?

— Думаю, точно можно говорить, что наши фигуристы лучшие в мире, даже посмотреть по результатам, сколько у нас, 90 процентов золота на чемпионате мира или сколько...

— 75 процентов, 3 из 4.

— Да, все кроме одной. Надеюсь, дальше будет так же. Все пьедесталы будут наши, золотые.

После контрольных прокатов спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Эти два года Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.

(Дмитрий Кузнецов)