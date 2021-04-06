Анна Щербакова не планирует делать прививку от коронавируса

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что не планирует делать прививку от коронавируса.

— Я ощутила все прелести карантина и пандемии. Я встретила на карантине свой день рождения, просидела два месяца без тренировок дома, потом нас закрыли на сборы в Новогорске, два месяца без выхода куда-либо, на все кубки России ехали с ограничениями и потом в конце еще чемпионат мира, который тоже прошел с большим количеством ограничений. И под самый конец я пришла на «Вечерний Ургант», но самого Урганта в студии не было, он был только по телевизору из-за коронавируса. По поводу вакцинации не знаю, мне это не нужно. У меня и так все в порядке с этим.

У прокатам шоу мы точно также готовимся, накатываем программы, но мне тяжело об этом говорить, поскольку у меня сейчас подготовка не к шоу идет, а к дальнейшим соревнованиям, это немного иной случай, потому что я больше накатываю соревновательные программы, — сказала Щербакова.

(Дмитрий Кузнецов)