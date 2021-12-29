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Медведева: «Пересматриваю наши с Милохиным номера и не могу определиться, какой больше всего нравится»

21:04
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Фигуристка Евгения Медведева считает все номера, которые она танцевала с тиктокером Даней Милохиным на «Ледниковом периоде», особенными.

«Всего две серии до финала «Ледникового периода». Пересматриваю наши с Даней Милохиным номера и сама не могу определиться, какой больше всего нравится.

Каждый номер особенный для меня, и, я уверена, для Дани, Ильи Авербуха, Максима Ставиского, Елены Станиславовной Масленниковой и всех, кто имеет отношение к постановке номеров.

Хочу сказать огромное спасибо Первому каналу. И особенно Илье Авербуху, который уже столько лет делает крутой проект, популяризирующий фигурное катание», — написала Медведева в Instagram.

 

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Анна Горшкова все материалы автора
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