Медведева: «Пересматриваю наши с Милохиным номера и не могу определиться, какой больше всего нравится»

Фигуристка Евгения Медведева считает все номера, которые она танцевала с тиктокером Даней Милохиным на «Ледниковом периоде», особенными.

«Всего две серии до финала «Ледникового периода». Пересматриваю наши с Даней Милохиным номера и сама не могу определиться, какой больше всего нравится.

Каждый номер особенный для меня, и, я уверена, для Дани, Ильи Авербуха, Максима Ставиского, Елены Станиславовной Масленниковой и всех, кто имеет отношение к постановке номеров.

Хочу сказать огромное спасибо Первому каналу. И особенно Илье Авербуху, который уже столько лет делает крутой проект, популяризирующий фигурное катание», — написала Медведева в Instagram.