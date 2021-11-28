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Медведева высказалась о шансах Валиевой на медаль на Олимпиаде в Пекине

12:11
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о шансах российской фигуристки Камилы Валиевой стать медалисткой на Олимпиаде в Пекине.

«Не буду скрывать, я думаю так. Но я всегда пытаюсь объяснить, что мы не должны взваливать такую ответственность на фигуристов. Она все еще юна, она ребенок. То, что она делает — это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у нее есть чувства.

Фигурное катание — наполовину искусство, а искусство состоит из страданий. Да, она прошла через многое, надеюсь, она сохранит все, потому что заслуживает (поездки на Олимпиаду)», — цитирует Медведеву МОК.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

15-летняя Валиева с мировым рекордом победила на турнире в Сочи, набрав по сумме за оба выступления 272,71 балла. Также она квалифицировалась в финал «Гран-при», который пройдет в Осаке с 9 по 12 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/olympics/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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  • Мендель

    А не надо ли было Валиеву в юниорах попридержать? ;)

    28.11.2021