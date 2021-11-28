Медведева высказалась о шансах Валиевой на медаль на Олимпиаде в Пекине

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о шансах российской фигуристки Камилы Валиевой стать медалисткой на Олимпиаде в Пекине.

«Не буду скрывать, я думаю так. Но я всегда пытаюсь объяснить, что мы не должны взваливать такую ответственность на фигуристов. Она все еще юна, она ребенок. То, что она делает — это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у нее есть чувства.

Фигурное катание — наполовину искусство, а искусство состоит из страданий. Да, она прошла через многое, надеюсь, она сохранит все, потому что заслуживает (поездки на Олимпиаду)», — цитирует Медведеву МОК.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).