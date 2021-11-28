Медведева высказалась о шансах Валиевой на медаль на Олимпиаде в Пекине
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о шансах российской фигуристки Камилы Валиевой стать медалисткой на Олимпиаде в Пекине.
«Не буду скрывать, я думаю так. Но я всегда пытаюсь объяснить, что мы не должны взваливать такую ответственность на фигуристов. Она все еще юна, она ребенок. То, что она делает — это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у нее есть чувства.
Фигурное катание — наполовину искусство, а искусство состоит из страданий. Да, она прошла через многое, надеюсь, она сохранит все, потому что заслуживает (поездки на Олимпиаду)», — цитирует Медведеву МОК.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
15-летняя Валиева с мировым рекордом победила на турнире в Сочи, набрав по сумме за оба выступления 272,71 балла. Также она квалифицировалась в финал «Гран-при», который пройдет в Осаке с 9 по 12 декабря.
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Мендель
А не надо ли было Валиеву в юниорах попридержать? ;)
28.11.2021