Медведева не обращалась в ФФККР по поводу угроз в свой адрес

Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган сообщил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не обращалась в организацию по поводу угроз в свой адрес.

Ранее американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в своем Инстаграме письмо на английском языке с явно негативными пожеланиями в адрес кого-то из участников японских шоу. Имя адресата фигурист закрыл коньком. Однако по обращению Медведевой к поклонникам стало понятно, что адресат гневного послания именно она.

– У меня нет информации о том, что кто-то угрожал Медведевой, – приводит "РИА Новости" слова Когана. – С Медведевой я разговаривал вчера, она ко мне не обратилась по этому вопросу.

"Дьявол, убирайся из Японии!" Медведеву атаковали хейтеры, но за нее вступился Вейр