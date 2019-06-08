"Дьявол, убирайся из Японии!". Медведеву атаковали хейтеры, но за нее вступился Вейр

Американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в своем Инстаграме письмо на английском языке с явно негативными пожеланиями в адрес кого-то из участников японских шоу. Имя адресата фигурист закрыл коньком.

"Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть твое лицо в Японии! Японцы ненавидят тебя! Возвращайся в Россию! Убирайся из Японии и из тура! Ты худшая, уходи из фигурного катания!" – гласит текст письма.

Из сторис Джонни Вейра pic.twitter.com/70PSllJli4 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 8, 2019

Фигурист подписал его так:

– Важно: Один из фигуристов нашего шоу получил это письмо от "фаната". Как спортсмен постарше я не поддерживаю подобное поведение, я не допущу буллинга моих фигуристов. Вы можете не быть чьим-то поклонником, но должны всех уважать. Держите свою ненависть подальше от этого мира!

Однако по обращению двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к поклонникам стало понятно, что адресат гневного послания именно она.

– Спасибо всем за поддержку и добрые слова! Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и это письмо меня никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно несмотря ни на что. Надеюсь, вы насладитесь записью сегодняшнего шоу. P.S. Я не заслужила такого потрясающего друга как Джонни Вейр. Люблю, – написала фигуристка.

Медведева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.