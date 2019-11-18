Медведева на завтрашний день рождения снимет номер и будет есть вредную пищу

Россиянка Евгения Медведева рассказала о своем дне рождении и отметила, что очень любит вредную пищу. Завтра фигуристка праздлнует свое 20-летие.

— Была идея пойти с друзьями в ресторан, или в кино, или просто погулять, или в клуб какой-нибудь сходить, но поняла, что все это может превратиться в фотосессию, а не в день рождения, — цитирует ТАСС Медведеву. — В итоге решили — снимем с подругами номер и просто проведем этот день вместе, болтая, веселясь, слушая музыку, поедая пиццу. И да, предваряя ваш вопрос, скажу — я люблю вкусную и вредную еду.

— Классическая пижамная вечеринка с пиццей?

— Точно. Любимая пицца — «Четыре сыра». Как же это вкусно! Правда вот один кусочек — это уже полдневной нормы калоража.

— А потом обратно в Канаду?

— Да, уже 20 ноября я улетаю обратно.