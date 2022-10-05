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5 октября, 19:44

Медведева и Щербакова посвятили Загитову в москвички и пошутили про дикцию

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алина Загитова опубликовала новое видео у себя в Telegram-канале.

В ролике Анна Щербакова и Евгения Медведева посвящают Загитову в москвички.

Также Загитова выложила еще одно видео, в котором пошутила о своей дикции вместе с Щербаковой и Медведевой.

«Ань, какая у тебя дикция?» — спросила Загитова у Щерабковой.

«Московская!» — ответила Щербакова.

«Вообще-то, это у меня московская дикция», — заявила Медведева.

«Девочки, можно я к вам?» — поинтересовалась Загитова.

«Ладно, мы берем тебя в свою команду», — согласилась Медведева.

Алина Загитова продолжит вести шоу «Ледниковый период» в новом сезоне, а Анна Щербакова дебютирует в роли ведущей передачи.

Евгения Медведева вновь будет выступать в шоу, в прошлом сезоне она заняла третье место вместе с Даней Милохиным и получила приз зрительских симпатий.

Ведущая шоу &laquo;Ледниковый период&raquo; Алина Загитова во&nbsp;время записи программы. 13&nbsp;октября 2021 года. От строгой «училки» до откровенной леди в красном платье: как менялась Загитова в «Ледниковом периоде»

Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
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