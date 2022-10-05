Уход Трусовой от Тутберидзе / Итоги контрольных прокатов / Кодекс этики от федерации. Фигурный Live — в 20:00

В среду, 5 октября, на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» о фигурном катании «Кваксель» пройдет прямой эфир. Вместе с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой мы обсудим самые свежие новости из мира российского и мирового фигурного катания. Мы поговорим про:

— Повторный уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.

— Итоги контрольных прокатов.

— Первые турниры российского сезона.

— Этический кодекс от ФФККР.

Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов. Начало — в 20.00.

Присоединяйтесь!