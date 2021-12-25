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Американский журналист сомневается в справедливости результата Дэвис и Смолкина на чемпионате России

01:43
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Американский журналист Джеки Вонг прокомментировал результат соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию. Он считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин заслужили большего.

«Если серьезно, я все еще не могу отойти от того, что Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России, — написал Вонг Twitter. — Объективно это неправильно».

Дэвис и Смолкин набрали 207,70 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. Бронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75 балла по сумме двух выступлений). Победили Александра Степанова и Иван Букин — 223,37 балла.

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Евгений Петров все материалы автора
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