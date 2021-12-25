Американский журналист сомневается в справедливости результата Дэвис и Смолкина на чемпионате России
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Американский журналист Джеки Вонг прокомментировал результат соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию. Он считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин заслужили большего.
But seriously, I'm still not over Davis/Smolkin getting silver at Russian Nationals. Objectively not right.— Jackie Wong (@rockerskating) December 24, 2021
«Если серьезно, я все еще не могу отойти от того, что Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России, — написал Вонг Twitter. — Объективно это неправильно».
Дэвис и Смолкин набрали 207,70 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. Бронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75 балла по сумме двух выступлений). Победили Александра Степанова и Иван Букин — 223,37 балла.
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