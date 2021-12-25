Американский журналист сомневается в справедливости результата Дэвис и Смолкина на чемпионате России

Американский журналист Джеки Вонг прокомментировал результат соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию. Он считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин заслужили большего.

But seriously, I'm still not over Davis/Smolkin getting silver at Russian Nationals. Objectively not right. — Jackie Wong (@rockerskating) December 24, 2021

«Если серьезно, я все еще не могу отойти от того, что Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России, — написал Вонг Twitter. — Объективно это неправильно».

Дэвис и Смолкин набрали 207,70 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. Бронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75 балла по сумме двух выступлений). Победили Александра Степанова и Иван Букин — 223,37 балла.