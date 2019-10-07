Медведева и Цзинь на руках у китайца Яна. Это надо видеть

В сети появились фотографии того, как фигуристы веселились после показательных выступлений на турнире в Шанхае.

Так, китаец Цзинь Ян, ставший победителем турнира в паре с Пэн Чэн одновременно поднял на руках двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и двукратного бронзового призера чемпионатов мира в мужском одиночном катании Бояна Цзиня.

— Я смог это сделать, — подписал Ян фотографии.

Цзинь и Медведева также стали победителями турнира в Шанхае в своих видах. В следующий раз россиянка выступит на канадском этапе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.