Матери Тена отказали в иске о наказании полицейских за халатность

Матери бронзового призера Сочи-2014 в мужском одиночном катании Дениса Тена Оксане Тен отказали в иске о привлечении к уголовной ответственности за халатность двух полицейских, находившихся рядом с местом убийства ее сына в момент совершения преступления, сообщают «РИА «Новости».

Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.