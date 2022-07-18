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Сегодня, 15:04

Бутырская: «Доминирование началось, когда Аделина Сотникова выиграла Олимпийские игры»

Бутырская заявила, что российские фигуристки стали доминировать после победы Сотниковой на Олимпиаде
Алексей Еремин
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Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская рассказала, когда российские фигуристки стали доминировать на международных соревнованиях.

«Надо говорить о женском одиночном катании, потому что в остальных видах мы все-таки конкурируем. Я бы сказала, что доминирование началось чуть пораньше — когда выступала Юлия Липницкая, когда Аделина Сотникова выиграла Олимпийские игры. Слово «доминирование» абсолютно уместно. Когда Женя Медведева начинала выступления, у нее уже был пример, к которому надо стремиться», — цитирует «Газета.Ru» Бутырскую.

Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире в 2014 году в возрасте 15 лет, также была чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира в том же году.

26-летняя Сотникова одержала победу на Олимпиаде в 2014 году в одиночном катании

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/18/18149912.shtml
Фигурное катание
Аделина Сотникова
Евгения Медведева
Мария Бутырская
Юлия Липницкая
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