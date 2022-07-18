Бутырская: «Доминирование началось, когда Аделина Сотникова выиграла Олимпийские игры»

Бутырская заявила, что российские фигуристки стали доминировать после победы Сотниковой на Олимпиаде

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская рассказала, когда российские фигуристки стали доминировать на международных соревнованиях.

«Надо говорить о женском одиночном катании, потому что в остальных видах мы все-таки конкурируем. Я бы сказала, что доминирование началось чуть пораньше — когда выступала Юлия Липницкая, когда Аделина Сотникова выиграла Олимпийские игры. Слово «доминирование» абсолютно уместно. Когда Женя Медведева начинала выступления, у нее уже был пример, к которому надо стремиться», — цитирует «Газета.Ru» Бутырскую.

Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире в 2014 году в возрасте 15 лет, также была чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира в том же году.

26-летняя Сотникова одержала победу на Олимпиаде в 2014 году в одиночном катании