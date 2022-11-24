Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:13

Марина Зуева назвала Юдзуру Ханю последователем Такахаси

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась мнением о японце Юдзуру Ханю.

«Как и Такахаси. Просто Дайсуке был первым, кто завоевал олимпийскую медаль для Японии, кто выиграл чемпионат мира, кто принес большую славу стране и огромную популярность японскому фигурному катанию. Юдзуру в этом контексте — последователь. Он может быть сильнее, титулованнее, прекраснее во всех отношениях, но все равно в сознании огромного числа людей он второй после Такахаси. А первый — он всегда первый», — цитирует Зуев RT.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1077986-zueva-hanyu-olimpiada
Дайсуке Такахаси
Марина Зуева
Юдзуру Ханю
0
Читайте также
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения
Под Тюменью мужчина застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
Как получить пособие на первого ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный юрист Анцелиович заявила, что Валиева не сможет выступать в шоу с бюджетной поддержкой в случае отстранения
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости