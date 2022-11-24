Марина Зуева назвала Юдзуру Ханю последователем Такахаси

Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась мнением о японце Юдзуру Ханю.

«Как и Такахаси. Просто Дайсуке был первым, кто завоевал олимпийскую медаль для Японии, кто выиграл чемпионат мира, кто принес большую славу стране и огромную популярность японскому фигурному катанию. Юдзуру в этом контексте — последователь. Он может быть сильнее, титулованнее, прекраснее во всех отношениях, но все равно в сознании огромного числа людей он второй после Такахаси. А первый — он всегда первый», — цитирует Зуев RT.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.