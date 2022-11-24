Спортивный юрист Анцелиович заявила, что Валиева не сможет выступать в шоу с бюджетной поддержкой в случае отстранения

Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович заявила, что фигуристка Камила Валиева не сможет выступать в шоу с бюджетной поддержкой в случае отстранения.

«Спортсмен может принимать участие в чисто коммерческих шоу-проектах, будучи временно отстраненным или дисквалифицированным национальной антидопинговой организацией или международной спортивной федерацией. Но таким шоу не должна оказываться финансовая или иная, например, информационная, поддержка со стороны национальных спортивных федераций или государственных организаций. Если же шоу имеет бюджетную поддержку, то выступивший на нем спортсмен будет считаться нарушившим запрет на участие.

Если спортсмен уже был дисквалифицирован, то дисквалификацию ему могут продлить на тот же срок, а если он был временно отстранен, то такое отстранение ему не зачтут и срок дисквалификации будет назначен с даты вынесения решения», — приводит ТАСС слова Анцелиович.

В феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. После заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменку допустили до участия в одиночных соревнованиях, по итогам которых она заняла четвертое место.

Рассмотрение дела 16-летней фигуристки все еще продолжается. 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В ВАДА потребовали дисквалифицировать спортсменку на 4 года.