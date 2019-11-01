Мама Загорски впервые за пять лет увидела катание дочери

Мама российской фигуристки Тиффани Загорски впервые за пять лет увидела катание дочери. На этапе «Гран-при» в Гренобле Загорски и Джонатан Гурейро получили 75,05 балла за прокат ритм-танца и занимают пятое место.

Ранее Загорски выступала за сборную Франции, в 2014 году фигуристка начала тренироваться с Гурейро, в 2016-м она получила российское гражданство.

— На этот турнир приехала моя мама, которая впервые увидела здесь мое выступление с Джонатаном. Это было очень приятно, я сделала один поклон специально для нее, — цитирует ТАСС Загорски.

— Тиффани очень эмоциональна, она постоянно говорила мне: «Мама приедет, мама приедет». Это очень важно, родной человек, она ни разу не видела нашего катания. Думаю, ей это помогло на льду во время нашего катания, — отметил Гурейро.

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