Максим Траньков: "Туктамышевой мне будет не хватать на ЧМ"

Максим Траньков, двукратный Олимпийский чемпион в парном катании, прокомментировал "СЭ" решение тренерского состава включить Евгению Медведеву в основной состав сборной России на чемпионат мира в Японии. Турнир пройдет с 18 по 24 марта. Медведева победила в голосовании Елизавету Туктамышеву со счетом 19:7, еще один член совета воздержался.

- Было озвучено, что после финала Кубка России будут принимать решение, - сказал Траньков. - И Тренерский совет озвучил свой выбор, какие могут быть вопросы?

- Т.е. все произошло по спортивному принципу, и сюрпризов нет?

- Кто выиграл финал, тот и поехал.

- Не попавшие в состав девушки бы смогли достойно представить Россию на первенстве мира?

- По поводу Константиновой ничего сказать не могу, потому что она весь сезон катает только одну программу на всех стартах. А Туктамышевой мне будет не хватать на ЧМ. Потому что я считаю, что она как никто заслуживала своими результатами в этом сезоне участие на турнире. Потому что Лиза показывала самое стабильное катание, конечно после Самодуровой, потому что Софья все старты катает чисто. Но Лиза очень достойно весь сезон выступала.

- Она уже отреагировала в Инстаграме, что разочарована решением.

- Согласен, что ей очень обидно. Своими результатами в этом сезоне она заслуживала быть в сборной, но видимо у тренерского совета другое мнение на этот счет. (Арман Мкртчян)