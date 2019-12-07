Максим Траньков: «Бойкова и Козловский не справились с бременем лидерства»

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков отметил, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в финале серии «Гран-при» не выдержали бремени лидерства. Однако, по его словам, пока ничего страшного не произошло, так как выступали они не на чемпионате Европы или мира.

Бронзовыми призерами финала «Гран-при» стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бойкова и Козловский заняли четвертое место.

— Бойкову и Козловского рано записали в лидеры в качестве первой пары страны, ведь это тяжелое бремя, я говорю это, так как сам в течение трех лет до Игр в Сочи был в лидерах, и у меня были провалы, — цитирует ТАСС Транькова. — От тебя ждут результата, ты это чувствуешь, а это другая психология, нужно учиться такому. Хорошо, что это было сейчас, а не на чемпионате Европы или мира.

Ничего страшного в этом проигрыше нет. Во-первых, финалы Гран-при за последнее время мы в парном катании не так часто выигрывали, это не тот турнир, на который нужно ориентироваться. Во-вторых, наши дебютанты серии проиграли только чемпионам мира Суй Вэньцзинь и Хань Цун, и Пэн Чэн и Ян Цзинь. Да, пусть со второй китайской парой и можно было побороться, но вот с первой пока еще рано.