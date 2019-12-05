Максим Маринин: «В нынешнем сезоне Бойкова и Козловский утвердились в роли лидеров среди российских дуэтов»

Олимпийский чемпион-2006 в парном катании Максим Маринин поделился ожиданиями от предстоящего финала «Гран-при» в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.

Он оценил перспективы российских спортивных пар.

— Выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского уже давно не является открытием — они достаточно качественно и уверенно катались еще в прошлом сезоне, — приводят «Известия» слова Маринина. — А в нынешнем пара утвердилась в роли лидеров среди российских дуэтов. Александра и Дмитрий подкупают своей уверенностью и нацеленностью на победу, трудолюбием и характером. Я это в них не первый год замечаю, но сейчас ко всем перечисленным достоинствам добавилась стабильность. Если все это они проявят в Турине, то могут побороться за первое место.

Что касается двух других наших пар, то здесь ситуация такая — Павлюченко с Ходыкиным проводят только свой второй сезон на взрослом уровне, а у Мишиной и Галлямова — это вообще дебют. Пока им трудно бороться за высшие награды, поэтому сам факт выхода в финал «Гран-при» можно считать успехом. Главное, чтобы они откатались в свою силу, сделали правильные выводы из всех удачных исполнений элементов и ошибок и продолжили усердно тренироваться. В любом случае выступление среди шести лучших пар будет неоценимым опытом для молодых спортсменов.